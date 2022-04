Infoveranstaltung für Naturschützer

Biblis. Da immer mehr Aktive aus Altersgründen nicht mehr die umfassenden Pflegearbeiten leisten können, werden neue Helfer gesucht. Der Vogel- und Naturschutzverein Biblis pflegt unter anderem Streuobstwiesen, bietet Exkursionen, zum Beispiel Glühwürmchenwanderungen, an und unterhält seit vielen Jahren eine Jugendgruppe.

Der Verein lädt alle Mitglieder und alle, die am Naturschutz Interesse haben, zu einer Infoveranstaltung am Freitag, 29. April, um 19 Uhr, in das Vereinsheim in der Pfaffenaue ein. Fragen können auch gerne im Vorfeld unter der Telefonnummer 06245/90 85 85 oder per E-Mail an Naturschutz-Biblis@gmx.de gestellt werden. red