Biblis. Noch sind keine Kinderstimmen in der neuen Krippe in Biblis zu hören. Das wird sich am Montag, 16. Mai, ändern. Dann kommen die ersten zwei Einjährigen in die neu geschaffenen Räumlichkeiten in der Pfaffenau. Die Gemeinde Biblis hat Container gemietet, um die Gruppe eröffnen zu können. Maximal zehn Kleinkinder können dort von 7 bis 17 Uhr betreut werden. Im Einsatz sind drei

...