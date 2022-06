In den hohen Norden und in die Vergangenheit zurück geht es am kommenden Wochenende in der Filminsel mit dem Film „The Northman“. Im Jahr 895 herrscht der Wikingerkönig Aurvandil über sein Reich, aber plant bereits die Zukunft. Er will sich in die Totenwelt verabschieden und die Macht seinem jungen Sohn Amleth übertragen. Doch Aurvandils Halbbruder Fjölnir hat andere Pläne und tötet den König,

...