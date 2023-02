„Es ist kaum zu glauben, dass immer noch Krieg ist“, sagt Gisela Gibtner (kleines Bild). Am 23. März 2022 holte sie zwei aus der Ukraine geflüchtete Frauen vom Bahnhof ab, die seitdem bei ihr in Biblis wohnen. Die heute 62-jährige Mutter und ihre 32-jährige Tochter verließen ihre Wohnung in Kiew, nachdem Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angegriffen hatte.

Seit einem Jahr

...