In Biblis fehlt Geld für die Sanierung des Hochschildhauses

Biblis. Die Untersuchung des Hauses in der Bibliser Hochschildstraße 8 ist abgeschlossen, die Kosten der Sanierung werden von einer Fachfirma auf 900 000 Euro geschätzt. Bürgermeister Volker Scheib beanttragte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses die Empfehlung, das Ergebnis dem Denkmalschutzamt in Wiesbaden vorzulegen. „Es muss sagen, wohin der Weg geht und welche Lösung es mitträgt.“

