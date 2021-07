Impftermin im Bibliser Action-Lager

Biblis. Am 16. Juli steht eine Impfaktion für die komplette Belegschaft der Spedition Fiege und des Einzelhandels-Unternehmens Action an. „Weil inzwischen viele Mitarbeiter geimpft wurden, sind etliche Dosen übrig“, erläutert Matthias Wetzel vom Management. Den überzähligen Impftstoff möchte das Unternehmen jetzt an alle Bibliser und weitere Nachbarn weitergeben. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollte telefonisch ein Termin vereinbart werden. Ansprechpartner ist Matthias Wetzel unter 0174/98 794 04. Geimpft wird Biontech. Auch der Termin für die Zweitimpfung steht bereits fest: Am Freitag, 27. August, werden im Action-Lager dann ein weiteres Mal die Spritzen ausgepackt.

