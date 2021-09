Impfmobil stoppt in Biblis

Biblis. Bevor Ende September die Impfzentren in Hessen schließen, möchte der Kreis Bergstraße noch einmal allen Menschen ein niedrigschwelliges Impfangebot machen. Deshalb tourt derzeit das Impfmobil durch die Städte und Gemeinden des Landkreises. Alle Interessierten ab 18 Jahren können sich hier ohne Termin, ganz unkompliziert und schnell vor Ort impfen lassen, mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson. Wichtig ist, dass Interessierte ihren Ausweis, die Versichertenkarte und (falls vorhanden) den gelben Impfpass mitbringen. Das Impfmobil steht am Montag, 6. September, in Biblis: von 8.30 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz des Bürgerzentrums, Darmstädter Straße 4 bis 6.

Die Gemeinde appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, die noch nicht geimpft sind, das Angebot zu nutzen. Fragen rund ums Impfmobil beantwortet Stefan Hoffmann im Rathaus zu den üblichen Sprechzeiten des Bürgerbüros telefonisch unter 06245/28 884 sowie per E-Mail an impfung@biblis.eu. red