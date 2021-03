Biblis. Wilde Hetzjagden, unschöne Hinterlassenschaften und lautes Bellen, das im Homeoffice Nerven kostet: „Das Thema Hunde ist in Biblis gerade brandaktuell und vielfältig“, bestätigt Bürgermeister Volker Scheib im Gespräch mit unserer Redaktion. Scheib will Hundehalter vor allem an den Leinenzwang erinnern, der seit dem 1. März gilt. Bis 30. Juni ist Brut- und Setzzeit, deshalb sollten Hundehalter hier besondere Rücksicht nehmen.

„Das Thema ist spannungsgeladen“, weiß Scheib, schnell eskalierten Situationen, wenn Besitzer freilaufender Hunde angesprochen würden – ob von Spaziergängern oder Mitarbeitern des Ordnungsamts. „Mein Hund hört ja“ oder „Er ist gar nicht schnell genug, um ein Reh zu erwischen“ – so etwas sei öfter zu hören. Doch schon das Stöbern im Dickicht störe die brütenden Tiere oder bringt Jungtiere in Gefahr. Hinterherrennen sei kein Spaß, sondern Hetzen, so Scheib.

Sehr interessant, diese Schwäne! Ohne Leine wäre das Gezeter groß. © Reis

Hinweise zu solchen Vorfällen gehen regelmäßig bei der Gemeinde ein. „Die Bürgerinnen und Bürger haben hierauf ein Auge und melden dies“, berichtet Scheib. Da Gassigeher oftmals die gleichen Routen abliefen, können sie aufgrund genauerer Beschreibung schnell ausfindig gemacht, oft sogar „auf frischer Tat“ ertappt werden. „Wir versuchen, zuerst über die aktuelle Sachlage zu informieren.“ Oft sei das aber schwierig, berichtet der Bürgermeister.

Gleiches hört er auch aus der Jägerschaft. „Die Einsicht fehlt leider oft, sodass Anzeige erstattet und auch die Polizei dazu gerufen werden muss“, berichtet Scheib. Eine solche Anzeige könne kostspielig werden. Und sogar zu einem Wesenstest führen, unabhängig von der Rasse. „Wenn der Test nicht bestanden wird, wird es noch teurer.“ Dann steige nämlich die Hundesteuer.

Bellen nervt im Homeoffice

Freilaufende Vierbeiner seien ein dauerhaftes Problem, gerade an Orten, an denen das ganze Jahr über Leinenpflicht herrsche, wie etwa an den Dämmen oder im Gebiet um den Gemeindesee. Auch hier gebe es immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung, zumal es zu Rangeleien zwischen Hunden gekommen sei. Und sogar zu gefährlichen Situationen für Menschen.

Für Ärger sorgen zudem die Hinterlassenschaften etlicher Hunde – ebenfalls verbunden mit reichlich Aufregungspotenzial, vielen Beschwerden und uneinsichtigen Hundehaltern. So habe die Gemeinde an viel frequentierten Bereichen Automaten mit Tüten und Mülleimern aufgestellt. „Das klappt nicht immer, oft findet man die vollen Beutel einfach am Wegesrand statt in der Tonne. Oder die Säckchen werden gar nicht genutzt, und die Häufchen bleiben einfach liegen“, berichtet Scheib. Am Gemeindesee wurde zudem eigens eine Hundetoilette mit Zaun versehen. In diesem Bereich können die Hunde frei umherlaufen und die Besitzer deren Hinterlassenschaften direkt aufsammeln und entsorgen.

Für Konfliktpotenzial sorgt auch das Homeoffice. „Vor Corona bekamen viele gar nicht mit, dass der Nachbarshund den ganzen Tag draußen sitzt und bellt. Jetzt liegen die Nerven blank“, weiß Scheib. Viele Bürger beschwerten sich, da sie „bei dem ständigen Gebelle nicht arbeiten könnten“. Das Ordnungsamt versuche zu vermitteln, immer funktioniere dies aber nicht. „Wir geben unser Bestes, auch bei solchen Dingen, die nicht wirklich zu unseren Aufgaben gehören“, so Scheib. Alles, was sich um die Vierbeiner und ihre Herrchen und Frauchen drehe, sei ein „heißes Eisen“ und führe schnell zur Eskalation.

Dabei sorgten nur einzelne Hundehalter für ein Mehr an solchen Begebenheiten, die die Gemeinde abarbeiten müsse. Dadurch entstünden Kosten: für Hinweisschilder, Tütenautomaten, Hundetoiletten und Einsätze der Ordnungshüter. Dies könne durchaus in der Zukunft zu einer Erhöhung der Hundesteuer führen. Letztlich hätten das die Bibliser mit ihrem Verhalten selbst in den Händen, meint Scheib.