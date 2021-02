  Hochwasser: Steven Alongi bringt in Nordheim seine Sachen in Sicherheit

Nordheim. Etliche Spaziergänger sind derzeit am Rhein unterwegs, um sich anzusehen, wie stark der Fluss angestiegen ist. „Es sieht noch ganz harmlos aus“, sagte Steven Alongi am Freitagnachmittag, als er im Biergarten seiner Gaststätte „Zur Rheinfähre“ in Nordheim die Zelte in Sicherheit brachte. „Die meisten Leute können sich nicht vorstellen, dass innerhalb von 24 Stunden das Wasser um mehr als drei Meter steigt - aber so ist es gemeldet.“ Von knapp drei Metern werde es auf bis zu 6,90 Meter ansteigen, sagt Alongi. „Das passiert vor allem über Nacht.“

Seit elf Jahren schon bewirtet Alongi direkt am Rheinufer Gäste. Er kennt den Fluss und weiß damit umzugehen. „Allerdings erwischt es uns jetzt so richtig: erst Corona, vor einer Woche dann ein zerstörtes Zelt durch den Sturm und und jetzt Hochwasser.“ Letzteres bleibe wohl länger als sonst, glaubt der 36-Jährige. „Normalerweise fließt das Wasser immer schnell ab.“ Doch Mosel und Neckar drücken ebenfalls mit Hochwasser in den Rhein, das sorge für Rückstau. „Zudem soll es im Schwarzwald regnen, und bei den warmen Temperaturen schmilzt der Schnee.“

Angebote zum Mitnehmen geplant

„Eigentlich wollten wir im Februar wieder unseren Betrieb starten: mit Angeboten zum Mitnehmen und Autodinner. Aber jetzt müssen wir erstmal das Hochwasser abwarten.“ Denn ab einem Pegel von 5,10 Meter laufe das Wasser in den Keller der Gaststätte, und ab 5,20 Meter werde der Biergarten überflutet. „Ab 5,50 Meter kommen wir nicht mehr trocken in die Gaststätte“, sagt Alongi. Und der Fluss steige wohl noch stärker an. „Wir wollten an den Zelten erst nur die Planen abnehmen und das Gerüst stehen lassen. Aber bei einem Pegel von 6,50 Meter kommt Treibgut an, das würde das Gestänge kaputtmachen.“ Sein großes Zelt ist bereits ruiniert, weil der Wind es am Sonntag zwischen Büsche und Bäume geweht hat. „Das Gestänge war so verzogen, dass wir es aufflexen mussten, weil die Schrauben nicht zu lösen waren. Die Plane war sowieso gerissen.“

Seinen Biergarten hat er bereits im September angefangen zu überdachen, um möglichst viele Plätze im Freien anbieten zu können. Im Oktober feierte Alongi noch ein Fest mit Musik und strengen Hygiene-Vorschriften. Kurz danach kam dann der Lockdown, und er schloss die Gaststätte ab. „Wir haben alles stehen lassen, weil wir hofften, dass wir die Zelte wieder nutzen können“, sagt er.

„Am Anfang ist es ja ganz schön, mal sonntags frei zu haben, aber ich frage mich mittlerweile jeden Tag nach dem Aufstehen, was ich machen kann.“ Renoviert habe er mittlerweile daheim, jetzt will er endlich wieder arbeiten. „Aber ich glaube nicht, dass die Gastronomie Mitte Februar wieder öffnen darf. Wahrscheinlich dauert es noch bis nach Ostern, dass wir starten dürfen.“ So lange will der 36-Jährige aber nicht warten, sondern wieder Speisen „to Go“ anbieten am Rhein. Spaziergänger gibt’s dort schließlich jede Menge, und auch über Facebook erhält Alongi viel Zuspruch.

Obsthof Biebesheimer hilft

Als er öffentlich ankündigte, die Zelte im Biergarten abzubauen, meldeten sich gleich Helfer, erzählt er. „Das war toll, der Zuspruch ist enorm. Aber das darf ich ja gar nicht annehmen, so lieb es auch gemeint war.“ Die Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie hätten das nicht zugelassen. Unterstützung braucht Alongi vor allem von staatlicher Seite: „Ich warte immer noch auf die November- und die Dezemberhilfe.“ In dieser Notlage müsse das Geld viel schneller fließen, findet er. „Unsere Rücklagen sind bald aufgebraucht. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir wollen unseren Gästen wieder was bieten, damit sie aus ihrem Alltag herauskommen und Freude haben - und wir auch.“

Das Hochwasser wird Alongi genau im Blick behalten. Er hofft, dass es nicht über sieben Meter steigt. „Dann würde unser Gastraum überflutet und die ganze Inneneinrichtung wäre kaputt. Wir müssten das Holz herausreißen.“ Erleichtert ist der 36-Jährige, dass ihm der Obsthof Biebesheimer in Nordheim einen Anhänger hingestellt hat, damit er seine Zelte aufladen kann. „Biebesheimers kommen mit dem Traktor, holen die Rolle wieder ab und lagern unsere Sachen zwischen. Diese Hilfsbereitschaft ist Gold wert.“