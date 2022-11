Biblis. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Konzert der Band „SahneMixx“ mit Sänger Hubby Scherhag mehrfach verschoben worden. Nun wird es am Samstag, 12. November, um 20 Uhr im Saal des Bürgerzentrums Biblis, nachgeholt. Auf dem Programm stehen die unvergesslichen Hits von Udo Jürgens. Vorverkaufskarten sind im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich.

Die bereits mehrfach ausgezeichnete Band „SahneMixx“ trägt seit vielen Jahren mit ihren Konzerten dazu bei, dass der 2014 verstorbene Komponist und Musiker Udo Jürgens in seinen Liedern weiterlebt. Mit einer begeisternden Bühnenshow und ansteckender Spielfreude nimmt „SahneMixx“ das Publikum mit auf eine emotionale Zeitreise –geradewegs zurück in die unvergleichliche Atmosphäre der Livekonzerte von Udo Jürgens.

Der Ausnahmekünstler höchstpersönlich hat die Band anerkannt und brachte dies bei verschiedenen Treffen sowie in Form von Briefen und Gratulationen zum Ausdruck. Vom perfekten Orchester-Sound, exzellenter musikalischer Qualität über den weißen Flügel bis hin zum legendären Bademantel-Finale stimmt bei „SahneMixx“ selbst das kleinste Detail. Sänger Hubby Scherhag interpretiert die Lieder des großen Vorbilds auf eine Weise, bei der sich die Zuschauer vom ersten Ton an in ein echtes Udo-Konzert versetzt fühlen.

Gesangverein bewirtet die Gäste

Die Veranstaltung am 12. November im Saal des Bürgerzentrums Biblis ist bestuhlt, die Sitzplätze sind nummeriert. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 22 Euro. Tickets gibt’s im Bürgerbüro des Rathauses zu den Öffnungszeiten.

Um die Bewirtung vor dem Konzert und in der Pause kümmert sich der Gesangverein Frohsinn Biblis.

Nähere Informationen sind auf der Internetseite der Gemeinde Biblis unter https://kulturreihe.biblis.eu und www.sahnemixx.de zu finden. red