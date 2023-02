Hinspiel als Warnung

Biblis. Mit der der SG Egelsbach II empfängt die TG Biblis am Sonntag (18 Uhr) das abgeschlagene Schlusslicht der Handball-Bezirksliga A in der Pfaffenau-Sporthalle. Auf dem Papier ein einfaches Spiel, doch mit einem Selbstläufer rechnet der am Saisonende scheidende TGB-Trainer Sascha Schnöller nicht. Dabei spielt auch die Erinnerung an das zähe Hinspiel eine Rolle. „Da dachten einige bei uns, wir könnten mit 80 Prozent Einsatzbereitschaft gewinnen, die ersten zehn Minuten waren eine Katastrophe“,erinnert sich Schnöller.

Sorge bereitet dem TGB-Coach die Vermutung, dass eventuell Akteure aus dem starken Landesligateam bei der SGE-Reserve aushelfen könnten, um dieser bei der Mission Ligaverbleib zu helfen. Letzten Endes legt Schnöller jedoch den Fokus auf sein Team, von dem er Entschlossenheit von der ersten Minute an fordert. „Wir müssen von Anfang an zeigen, wer der Herr im Haus ist und dass wir das unbedingt gewinnen wollen“, betont der ehrgeizige Trainer.

Personell sieht es gut aus. Von den Leistungsträgern fehlt lediglich der torgefährliche Rückraumspieler Philipp Reis, der an einer Fußverletzung laboriert. Derweil suchen die Verantwortlichen der TG Biblis weiter nach einem Nachfolger für Sascha Schnöller, der die Mannschaft ab Sommer übernehmen soll. fh