Hilfe für die Verwaltung

Biblis. Der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Bauer hat der Gemeinde Biblis bei der Stärkung der Gemeindeverwaltung Unterstützung zugesagt: „Auch eine gute Gemeindeverwaltung kann ihre Arbeit noch verbessern“, sagte Bauer. Die Gemeinde Biblis hatte beim Land Hessen eine Förderung zur Finanzierung einer Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung durch einen externen Berater beantragt. Das Hessische Innenministerium habe diesen Antrag genehmigt, Biblis könne mit 17 868 Euro rechnen, so Bauer. „Das ist eine gute Nachricht für die Gemeinde und ihre engagierten Mitarbeiter und zeigt einmal mehr, dass die Landesregierung auch in ‚kleinen‘ Dingen ein verlässlicher Partner der Kommunen ist“, so der Landtagsabgeordnete. red

