Herbstfest für Kinder

Biblis. Für Kinder ist ein Herbstfest auf dem Platz hinter dem Rathaus in Planung. Das wurde in der Sitzung der Bibliser Gemeindevertretung bekannt. Stattfinden soll diese Veranstaltung Ende Oktober, Anfang November. Und noch eine Nachricht gab es: Der Weihnachtsmarkt fällt auch in diesem Jahr aufgrund von Corona aus.

David Svoboda verabschiedet

Mit großem Dank und einem Essensgutschein verabschiedete Konstantin Großmann als Vorsitzender der Gemeindevertretung, Rathausmitarbeiter David Svoboda von der Finanzabteilung. Er verlässt das Rathaus, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. „Du hast einen exzellenten Job gemacht. Auch wenn es darum ging, den Haushalt verständlich zu erklären“, lobte Großmann. cid