Helfer-Grillfest von „Biblis ist bunt“

Biblis. Der Verein „Biblis ist bunt“ lädt am Sonntag, 29. August, von 15 bis 20 Uhr zu einem bunten Barbecue in die Grillhütte am Sportzentrum Pfaffenaue, Josef-Seib-Straße 3 in Biblis ein. Das Barbecue ist unter anderem als ein Dankeschön für alle Aktiven der Nachbarschaftshilfe „Biblis ist bunt“ gedacht. Eingeladen sind alle Bibliser, die diese Hilfe während der Pandemie wahrgenommen haben, sowie alle Freunde und Interessierte an diesem ehrenamtlichen Engagement. Neben Leckereien vom Grill gibt es Salate, Kaffee und Kuchen, sowie alles für den großen und kleinen Durst. Auf die kleinen Besucher warten unterschiedliche spielerische und sportliche Aktivitäten im Freien. Es gelten die aktuellen Regeln der hessischen Corona - Verordnung und die sogenannten 3 G-Regeln, also ein negativer Test oder ein Impf- beziehungsweise Genesenennachweis. Die Registrierung der Kontaktdaten erfolgt unkompliziert per LucaApp. red

