Heldenbrücke bleibt Aufreger in Biblis

Biblis. Das Interesse an der Bürgerversammlung am Mittwoch hielt sich in Grenzen. Außer den politisch Aktiven waren nur wenige Bibliser zugegen. Die Versammlung leitete Konstantin Großmann, Vorsteher der Gemeindevertretung. Im Vorfeld hatten auch nur wenige Bürger Fragen an die Verwaltung eingereicht, eine lag etwa zur Hundewiese am Gemeindesee vor. Diese könnte bei Bedarf in Modulbauweise erweitert werden. Doch das ist laut Bürgermeister Volker Scheib noch nicht nötig. „Die Hundewiese ist zwar kein Auslauf wie in Nachbargemeinden, wird aber als Treffpunkt angenommen. Ich bekomme hier nur Positives zu hören“, meinte er. Bei der Frage gab es Kritik, die Fläche sei zu klein und nur eine bessere Hundetoilette. Woanders gebe es weitaus größere Auslaufflächen.

Zum Gemeindesee gab es noch eine Nachfrage zur dortigen Lagerstätte mit Staub und Lärm. Laut Scheib handelt es sich um ein Lager von der Bahn für die geplanten Umbauarbeiten, darauf habe Biblis keinen Einfluss. Die Stelle sei von der Bahn und dem Regierungspräsidium (RP) eingerichtet worden. Das RP habe die Regeln aufgestellt und würde alles kontrollieren, Es gebe aber ein Beschwerdetelefon, an das man sich wenden könne.

Historischen Ort erlebbar machen

„Biblis hat eine ganz tolle Geschichte. Wir wollen, dass dies nicht vergessen wird“, sagte Günter Mössinger vom Verein für Heimatgeschichte und sprach die Heldenbrücke als historisch bedeutsamen Ort an. An dieser Stelle trafen einst drei Gemarkungen zusammen, eine davon sei Mark Heppenheim, wo es um 1780 eine Forsthütte auf Bibliser Seite gegeben habe. Der Blick gehe unter anderen in Richtung Bobstadt, wo einst Torf abgebaut wurde, und in Richtung Flugplatz und ehemaligen Waldrand.

Mössinger betonte, dass eine Querung gebraucht werde. Der Verein möchte einen Grenzrundgang einrichten, der unter anderem für Kinder gedacht ist. Das Gebiet an der Weschnitz solle begehbar gemacht werden. Scheib erklärte, dass die beiden Deichkronen jetzt 28 Meter entfernt seien, nach der Sanierung dann 200 Meter. In der Mitte soll das Flüsschen erlebbar gemacht werden. „In einem Jahr kann der jetzt abgelehnte Beschluss wieder aufgerufen werden. Vielleicht haben sich neue Erkenntnisse oder eine Finanzierung aufgetan“, hoffte der Bürgermeister. Auf jeden Fall müsse er frühzeitig dem RP signalisieren, dass sich in Bibliser Sicht auf die Brücke etwas geändert habe. Großmann erläuterte die Ablehnung des Parlaments noch einmal: „In Biblis gibt es einige Brücken, die wir sanieren müssen, unter anderem den Josefsbuckel. Vielleicht schaffen wir es mit den beteiligten Vereinen wie dem Obst- und Gartenbauverein, was gemeinsam aufzustellen, damit man sich das neu entstehende Gebiet besser vorstellen kann“, meinte er.

Scheib beklagt Altlasten

Ein Anwohner des Werrtors sorgte sich, was mit dem Gebiet insgesamt passiert und wie es weiter entwickelt werde. Insgesamt gehe es in Biblis nicht so voran wie in Nachbarkommunen, meinte er. Der Bürgermeister entgegnete, dass es in der Nachbarschaft auch kein Kraftwerk gegeben habe, das stillgelegt wurde. „Sehr viel von meiner Arbeitszeit geht für ‚Altlasten‘ drauf“, weil jahrzehntelang nichts gemacht wurde. „Es bedarf einer hochintelligenten Politik, die die Lage konstruktiv und transparent angeht. Alles geht nur Stück für Stück. 2023 wird viel passieren, auf das wir lange hingearbeitet haben“, betonte Scheib.

Als weitere Termine zur Bürgerbeteiligung nannte der Bürgermeister einen Workshop zum Verkehrskonzept am Samstag, 5. November. Am 12. November sollen Ideen zum Gemeindesee aufgearbeitet werden. Anfang Dezember ist ein Vortrag zum Energiesparen geplant.