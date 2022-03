Hans Neun und Thomas Brecht in ihren Ämtern bestätigt

Biblis. Der Obst- und Gartenbauverein Biblis hatte zur Jahreshauptversammlung mit Wahlen eingeladen. Diese fand erstmals coronabedingt nicht im Vereinsheim auf der Obstanlage „Gipfelhorst“ statt, sondern im örtlichen Bürgerzentrum. 20 Mitglieder kamen vorbei, die am Ende die „alten“ Vorsitzenden auch als neue Vereinschefs in Persona von Hans Neun und Thomas Brecht im Amt bestätigten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Mitgliederversammlung richtete auch Wolfgang Heeb, Vorsitzender des Kreisverbandes Bergstraße, zur Einstimmung Worte an die Anwesenden. Im Anschluss gedachte Vorsitzender Hans Neun den Verstorbenen des Vereins, insbesondere Franz Focke und Günther Scheib, die über viele Jahrzehnte dem Verein ihre Treue in verschiedenster Weise entgegengebracht hätten. „Der Verein hat zurzeit 114 Mitglieder, darunter sind zwei Jugendliche“, so Neun und ergänzte weiter: „Leider konnten wir in den letzten zwei Jahren keine Feste feiern, aber unsere Schnittkurse, die immer sehr gut besucht waren, konnten wir coronagerecht durchführen.“ Ebenso haben die Ehrenamtlichen Arbeitseinsätze auf der Anlage und am Vereinsheim coronakonform durchgeführt. „Am Vereinsheim sowie am Geräteschuppen konnte ein neues Dach angebracht werden, weiterhin wurde ein neuer Grillbereich angelegt, und es fanden Säuberungs- sowie Rückschnittarbeiten auf der Anlage statt“, berichtete Anja Kranz vom Verein. Auch der Besuch der Kinder der Bibliser Grundschulbetreuung „Tintenklecks“ fand statt. Hans Neun erinnerte daran, dass mit den Kindern Vogelhäuschen gebaut wurden und Apfelsaft gepresst wurde.

Urkunden zu Hause überreicht

Der Vorsitzende bedankte sich bei allen fleißigen Helfern und der Gemeinde Biblis sowie dem Kreis Bergstraße für die finanzielle Unterstützung des Vereins. Er verwies weiterhin auf die Möglichkeit der Vermietung des Vereinsheims für Mitglieder und Nichtmitglieder. Und alle Anwesenden hofften, dass in diesem Jahr wieder ein Sommer- und Herbstfest auf der Anlage gefeiert werden kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Ehrungen wurden bei der Jahreshauptversammlung vorgelesen, die Urkunden selbst überreichte Hans Neun und der stellvertretende Vorsitzende Thomas Brecht den Jubilaren persönlich zu Hause, nicht bei der Sitzung selbst. Bei dieser wurden für 25 Jahre geehrt: Sieglinde Schanek, Edda Walter und Waltraud Ehrlich. Für 40-jährige Mitgliedschaft konnten Sylvia Jakob, Maria Helfrich und Dieter Kempf ausgezeichnet werden. Eine Ehrung erhielten für 45 Jahre Mitgliedschaft zudem Willi Heuser und Karlheinz Holzental.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Hans Neun wieder zum Vorsitzenden und Thomas Brecht zum Stellvertreter gewählt. Neun bedankte sich zudem bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern Patrik Kranz, Raimund Dussel, Alois Schmitzer und Manfred Schellhas, die alle auch außerhalb des Vorstandes weiter im Verein mithelfen wollen. Weiterhin stimmten die Mitglieder für Edith Marsch als Rechnerin und für Nicole Bessler als Schriftführerin ab, Anja Kranz wurde erneut Pressereferentin. Weitere Ämter konnten vergeben werden, so konnten Marcel Kranz als Gerätewart und als Beisitzer Dietmar Bories und Manuela Seitz sowie Manfred Schellhas als Hüttenwart gewählt werden. Der Vorsitzende überreicht dann noch einen Blumengruß an Anna Walter für die schönste Baumreihe auf der Anlage und bedankte sich bei Rainer Kranz, obwohl er kein Mitglied ist, für die außerordentlichen Leistungen für den Verein und seine Unterstützung.