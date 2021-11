Handwerk und Genuss

Wattenheim. Das Hoflädchen Ochsenschläger in Wattenheim lädt zu seiner Veranstaltung „Genussengel Winterzauber“ ein. Am Donnerstag, 2. Dezember und am Donnerstag, 9. Dezember, können sich die Besucher von 16 bis 20 Uhr im Hoflädchen auf Weihnachten einstimmen lassen.

Der Wattenheimer Vogelverein und der Fußballverein sorgen für einen leckeren Glühwein und eine Kleinigkeit zum Essen. Der Katholische Kindergarten Sonnenschein aus Biblis bietet frisch gebackene Waffeln an.

Die Familie Ochsenschläger hat Kulinarisches und Kreatives aus der Region zusammengestellt. So gibt es handgefertigten Schmuck, Bibliser Honig, Brände und Liköre aus Nordheim, feine Salze und Gewürze, süße Köstlichkeiten und meisterhafte Komposition aus zart schmelzenden Schokoladen, die auf der Zunge zergehen. Filztaschen, Fensterbilder, Kreidedekoschilder, handgestrickte Socken, handgefertigte Kinderkleidung, Schönes aus Makramee und vieles mehr. Auch Tannenbäume können erworben werden. Während der Markttage gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln. red