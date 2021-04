Hähnchen kommen per Lieferservice auf den Tisch

Biblis. Arnika Dörr, die Inhaberin der Gaststätte am Bruchweiher in Biblis, hat festgestellt, dass das Geschäft mit ihren Hähnchen zum Abholen seit Januar nicht mehr so gut läuft. „Es ist wohl eine gewisse Corona-Müdigkeit eingetreten, die Stimmung ist derzeit im Keller“, vermutet sie. Deswegen hat sie entschieden, für die nächsten beiden Wochenenden einen Lieferservice anzubieten und zu testen, ob und wie es läuft.

Das hat unter anderem mit ihren Angestellten zu tun, die sie nach wie vor nicht beschäftigen kann. „Aber beim Lieferservice können zumindest zwei mitmachen. Ich hab‘ sogar noch jemanden, der innerhalb von Biblis mit dem Fahrrad ausliefert“, erzählt sie.

Ziel sei es, die frisch zubereiteten Hähnchen schnell und noch heiß auf die Teller der Kunden zu bringen. Es ist völlig ungewiss, ob viele Anrufer den Lieferservice in Anspruch nehmen. „Die Bestellungen bei mir kommen ausschließlich über das Telefon rein. Da werde ich den Lieferservice gleich mitanbieten“, so die Inhaberin.

Unklar ist auch noch, wie viel Zeit die Fahrer brauchen, um nach der Abgabe wieder im Lokal zurück zu sein und weitere Fahrten machen zu können. Auch sollen, wenn möglich, mehrere Bestellungen auf einmal ausgefahren werden. Wenn bei ihr Hähnchen bestellt werden, komme es schon mal vor, dass vor allem ältere Stammkunden etwas länger reden wollen. „Da merkt man auch die Einsamkeit bei vielen“, merkte Arnika Dörr an. Sie wünscht sich auch deshalb, ihr Lokal bald wieder öffnen zu können. Geliefert wird in alle Teile von Biblis, Bürstadt, Bobstadt und sogar Groß-Rohrheim, solange es noch keine Ampelschaltung am Marsch-Kreisel gibt. „Wir sind gespannt und hoffen, dass es klappt“, betonte Arnika Dörr.

Auch in der Gaststätte Lindenhof in Biblis läuft das Geschäft mit dem Abholservice längst nicht so gut. „Es ist nicht berauschend. Wir kommen noch durch mit den Unkosten, aber wir verdienen kein Geld“, meinte Chef Christian Pehar. Die Gaststätte lebt vor allem von Veranstaltungen und hat zu normalen Zeiten durch die Nähe zum Friedhof viele Beerdigungsgesellschaften im Gruppenraum. Auch das geht derzeit nicht. Das Hotel ist geöffnet für Leute, die geschäftlich unterwegs sind. „Ich baue auf die nächsten drei bis vier Monate, vielleicht gibt es bis dahin wieder Regelbetrieb. Allein schon durch die Impfungen könnte wieder Normalität einkehren“, so Pehar. Das Essen schmeckt seinen Gästen eben besser vor Ort. Er hofft, dass er bald die Außengastronomie wieder öffnen darf. „Der Aufwand mit dem Abholservice ist größer als der Ertrag“, ist sein Fazit. Deswegen hat er die Idee eines Lieferservices gar nicht erst aufgegriffen.

Elias Filippopoulos, Inhaber der „Alten Post“, hat vor Jahren schon einen Lieferservice gehabt. Das habe sich aber nicht gelohnt. Und einer der Internetplattformen will er nicht beitreten, denn die verdienen mit und das will er nicht. Der Umsatz durch die Selbstabholer ist auch hier nicht so riesig. „Ich hab‘ viele Kunden aus dem Umland wie Gernsheim oder Lampertheim. Und die kommen eben nicht nach Biblis, um sich hier bestelltes Essen abzuholen“, erklärte er.

Filippopoulos macht sich schon Sorgen. 27 Jahre führt er den Familienbetrieb. Derzeit kann er nur mit Mühe und Not die Kosten decken. Er arbeitet nur mit seiner Frau und dem Koch. Normalerweise sind sie zu fünft im Team. Auch er hofft, dass er den Biergarten bald öffnen darf. Er hat sogar schon frisch gestrichen.

