Gute Laune trotz Regenwetters

Biblis. Petrus hat derzeit wenig Erbarmen. Dies mussten auch die Organisatoren des Vereins Biblis ist Bunt feststellen. In der Zeit des ersten Lockdowns hatte man die Idee, eine Nachbarschaftshilfe ins Leben zu rufen, im Rahmen derer Senioren und andere eingeschränkte Personen mit Einkäufen oder Botengängen unterstützt wurden. Vom Februar 2020 an waren ehrenamtliche Helfer unterwegs. Für diese hilfsbereiten Menschen veranstaltete Biblis ist Bunt nun ab 15 Uhr ein Fest an der Grillhütte am Sportzentrum Pfaffenaue.

Neben guter Laune mussten die Gäste vor allem eines mitbringen: Regenjacken. Aber weil es eben kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung gibt, ließen sich zahlreiche Mitglieder und Freunde des 2019 gegründeten Clubs ihr Kommen nicht nehmen. So scharten sich schon nach kurzer Zeit Dutzende von Menschen um den Grill und das große Kuchenbuffet. Zum Einsatz kam erstmalig die von Spenden angeschaffte neue Musikanlage, hinter der Kevin Wetzel sein Bestes gab, wenigstens mit sommerlichen Klängen einzuheizen. „Unser Ziel ist es, bei solchen Gelegenheiten Alt und Jung zusammenzubringen, das klappt heute wetterbedingt nicht so ganz“, bedauerte Guenter Harsche, der Vorsitzende des Gastgebers, dass doch nur wenige Senioren den Weg in die Josef-Seib-Straße gefunden hatten. Der guten Laune der Anwesenden tat dieser nasskalte Sommertag aber keinen Abbruch, und Harsche gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass mit zunehmender Durchimpfung gegen Corona künftig wieder regelmäßige Treffen und Aktionen von Biblis ist Bunt möglich sein werden. jkl