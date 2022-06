Gurkenkönigin eröffnet das 68. Traditionsfest in Biblis

Biblis. Mehr als 20 Hoheiten haben Gurkenkönigin Leonie Marie I. und Prinzessin Melanie bei der Eröffnung des 68. Bibliser Gurkenfestes unterstützt. Trotz des Regens strömten am Freitagabend viele Besucher an die Bühne, um nach der Corona-Zwangspause den Festbeginn zu erleben. Mit vier Schlägen schaffte Erster Beigeordneter Herbert Ritzert in Vertretung von Bürgermeister Volker Scheib den Fassbieranstich. Mit dem Publikum richtete er einen großen Applaus in Richtung des erkrankten Bürgermeisters, damit er bald wieder fit werde. „Vom miesen Wetter lassen wir uns die Laune nicht verderben“, fand Annick Löhr. Die neue Vorsitzende des Wirtschafts- und Verkehrsvereins dankte ihrem Vorgänger Bruno Neumann, der das Fest in kurzer Zeit mit dem alten Team auf die Beine gestellt hat. Gefeiert wird bis Montag. str

