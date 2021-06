Gruppen treffen sich

Biblis. Die Pfarrgruppe Biblis beginnt mit den Gruppenstunden der Kommunionkinder zur Vorbereitung auf die Erstkommunion 2021. Geplant sind insgesamt sechs Gruppenstunden, davon drei Stunden vor den Ferien und drei Stunden nach den Ferien. Für die Gruppenstunden besteht derzeit noch Maskenpflicht.

AdUnit urban-intext1

Die Erstkommunion hat das Thema „Gottes Geist schenkt uns Leben!“ Die Termine:

Biblis, Pfarrzentrum, Darmstädter Straße 4 , Raum der Begegnung: Gruppe Adamek und Bartolotta, immer dienstags, 16 Uhr, Gruppe Mohr und Wilhelm, immer donnerstags 16.30 Uhr, Gruppe Kissel und Höhn, immer freitags 16 Uhr.

Wattenheim, Dorfzentrum, Schulstrasse 7: Gruppe Fromm, immer donnerstags 16 Uhr.

AdUnit urban-intext2

Groß-Rohrheim, Pfarrsaal in St. Theresia, Richard-Wagner Straße 25: Gruppe Pertschy und Folcz, immer freitags 16 Uhr.

Die Erstkommunion-Gottesdienste finden verteilt über mehrere Wochen an den folgenden Terminen im Spät-Sommer statt.

AdUnit urban-intext3

Sonntag, 19. September: Biblis 9.30 Uhr Erstkommunion Wattenheim Gruppe Fromm; Biblis 11.30 Uhr, Erstkommunion Groß-Rohrheim Gruppe Pertschy und Folcz

AdUnit urban-intext4

Sonntag, 26. September: Biblis 9.30 Uhr Erstkommunion Biblis Gruppe Kissel und Höhn; Biblis 11.30 Uhr Erstkommunion Biblis Gruppe Mohr und Wilhelm.

Sonntag, 3. Oktober: Biblis 10 Uhr Erstkommunion Biblis Gruppe Adamek und Bartolotta.

Die Probe der Gruppen findet jeweils am Samstag vor der Kommunion statt in der Kirche St. Bartholomäus zur gleichen Uhrzeit wie der Gottesdienst am nächsten Tag. red