Grundstücke verkauft

Biblis. Der Viernheimer Investor Gutperle & Czech hat alle freien Grundstücke im Bibliser Neubaugebiet Helfrichsgärtel III verkauft. Die Entwicklungsprojekt GmbH habe sich entschieden, nicht selbst als Bauträger tätig zu werden, berichtet ein Sprecher auf Nachfrage dieser Redaktion. 20 Grundstücke seien an Privatpersonen verkauft worden und weitere 25 an einen Bauträger.

Alle Käufer seien daran interessiert, so schnell wie möglich die Grundstücke zu bebauen, so der Sprecher weiter. Er gehe davon aus, dass spätestens in eineinhalb Jahren die bisherigen Lücken im Baugebiet geschlossen sein werden.

Gutperle & Czech hatte die Vermarktung des Neubaugebiets übernommen, nachdem der ursprüngliche Bauträger, die Lampertheimer Firma MKM, zahlungsunfähig geworden war. Das Bauland für das Helfrichsgärtel III hatte der Gemeinde gehört. Wie bereits berichtet, hat Biblis das Geld für den Verkauf des Geländes inzwischen erhalten. ps