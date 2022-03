Biblis. Die umliegenden Häuser aus dem Baugebiet Helfrichsgärtel I und II sind 28 Jahre alt. Seitdem liegt an der Berliner Straße an vorderster Reihe noch ein unbebauter Fleck mit rund 1,8 Hektar. Die Eigentümer würden das Areal gerne an Investoren verkaufen, um darauf weiteren Wohnraum entstehen zu lassen.

„Die Eigentümer sind uns herangetreten und wollen wissen, wie die Politik zu

...