Grünstreifen gelöscht

Biblis. Die Feuerwehr Biblis musste einmal mehr an die Bahnstrecke an der Lessingstraße ausrücken. Auf Höhe der ehemaligen Möbelfabrik brannte am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr der Grünstreifen, der die Bahnanlage von der Lessingstraße trennt. Die Einsatzkräfte bekamen das Feuer schnell in den Griff, wie Johannes Berg von der Bibliser Wehr berichtete. Anschließend kontrollierten die Kameraden die Brandstelle mit der Wärmebildkamera. Im Einsatz war die Feuerwehr Biblis mit zwei Fahrzeugen. Einsatzende war gegen 19.15 Uhr. red

