Grünes Licht im Ausschuss

Biblis. Das Konzept für den Gemeindesee werde nach und umgesetzt, so Christopher Wetzel, Fraktionsvorsitzender der CDU. Quasi „scheibchenweise“, scherzte er. Viel diskutiert wurde in Haupt- und Finanzausschuss nicht mehr, alle Argumente waren bereits am Vorabend im Bauausschuss genannt worden.

SPD-Kollege Sven Vollrath wünschte sich hingegen noch, dass eventuelle Folgekosten der einzelnen Positionen mit in die Vorlage genommen würden: „Das ist uns wichtig, damit wir entscheiden können, was die Folgekosten für unsere Zukunft bedeuten.“ Das Schriftstück wurde von CDU und SPD empfohlen, eine Gegenstimme kam von der Freien Liste Biblis.

Bürgermeister Volker Scheib teilte noch mit, dass die Veranstaltung für die Öffentlichkeit zum Gemeindesee am 17. März ins Rathaus verlegt wurde und nicht im Gemeindezentrum stattfindet. cid