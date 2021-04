Großmann an der Spitze

Biblis. Die Bibliser Gemeindevertretung hatte auch allerhand Personalien zu klären, allen voran die Frage nach dem neuen Vorsitzenden. Konstantin Großmann übernimmt diese Führungsposition. Seine Vertreter sind Josef Fiedler (SPD) und Johanna Iovine (CDU). Als Schriftführerin wurde Birgit Wolf von der Gemeinde bestimmt. Vertreter sind Helen Hulbert, Michelle Riemer und Henning Ameis.

Die ehrenamtlichen Beigeordnete sind: Herbert Ritzert, der erneut als Erster Beigeordneter bestimmt wurde, Dagmar Ochsenschläger, Liselotte Blume-Denise (alle CDU), Wolfgang Reibenspiess, Ewald Gleich (alle SPD) und Herman Schestag (FLB). Nachgerückt in die Gemeindevertretung durch den Wechsel der Personen in den Gemeindevorstand sind Stefan Funk, Marc Weber, Renate Wetzel (CDU), Sigrid Breyer (SPD) und Volker Beierle (FLB).

Urs Scheib von der Liste Scheib wird keinen Sitz in den beiden Ausschüssen erhalten, aber er wird in beratender Funktion immer dabei sein und sich dort äußern können. Im Anschluss wurden noch Vertreter bestimmt, die die Gemeinde beispielsweise in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried oder im Abfallzweckverband ZAKB vertreten. cid (Bild: CDU Biblis)