Großes Reinemachen

Biblis. Im Hof in der Hintergasse 3 war einiges los. Fast das komplette Mitarbeiterteam der Bibliser Filminsel war anwesend und schwang den Besen, das Staubtuch und den Putzlappen. Es galt, Großreine zu machen und das Kino vom Schmutz der letzten Monate zu befreien. Darüber hinaus wurden auch die beiden alten 35 Millimeter-Projektoren aus dem alten Vorführraum abgebaut. Denn der soll zu einem Lager werden, das nah Kassenbereich liegt.

„Wir reinigen außerdem unsere Möbel wie Tische und Armstühle, die wir sonst immer im Hof für den Brunch nutzen. Die wollen wir für das Open Air mitnehmen und im Pfaffenau-Stadion aufstellen“, so Marcus Müller von Vorstandsduo. Im Raum, in dem sie stehen, wird normalerweise das Buffett für „Film und Frühstück“ aufgebaut und an den Wänden hängen Plakate von Kabarettisten, Schriftstellern, Künstlern und Bergsteigern, die bereits in der Filminsel aufgetreten waren und diese mit ihren Unterschriften geschmückt haben. Diese wurden ebenfalls abgehängt, die verglasten Rahmen geputzt und untergestellt.

Die Zeit des Open-Airs soll nämlich genutzt werden, damit der Buffettraum einen neuen Anstrich bekommt, weil ja dann auch die Möbel nicht da sind. „Hinterher werden die Plakate natürlich wieder an die alten Plätze gehängt“, versicherte der Vorsitzende. Im alten Vorführraum stand erheblich mehr Arbeit an. Kinotechniker Viktor Panow aus Kirchheimbolanden, der auch wieder die Technik für das Open Air bereitstellt, kümmerte sich im Vorfeld um die Demontage der Gleichrichter (zur Stromversorgung). Die Teammitglieder bauten die Projektoren mitsamt dem Innenleben ab. Wahrscheinlich werden die leeren Gehäuse einen neuen Standort im Kino finden, vielleicht draußen als Pflanzgefäße.

„Die Projektoren standen auf einem Betonsockel. Der soll heute noch fallen, denn wir brauchen ein ebenes Niveau, um die Regale für das ‚Trockenlager‘ aufzustellen. Unter anderem sollen die Süßigkeiten und Snacks hineinkommen“, merkte Marcus Müller an. Er selbst kümmerte sich um die neue Beschilderung mit der Luca-App zum Einloggen für Besucher und installierte den neuen Drucker. Der bisherige hatte wohl einen Stromschlag bei den Gewittern abbekommen und funktionierte nicht mehr. Das Team hofft, dass ab September wieder Filme laufen.

Dafür muss der Zuschauerraum neu aufgeteilt werden. „Wir sehen zu, dass wir ihn schachbrettartig einteilen. Dann passen wieder einige Leute mehr hinein als bisher mit den komplett gesperrten Reihen“, überlegte der Vorsitzende. Zuvor gibt es aber schon eine Vorstellung für den Nordheimer Kindergarten Anfang August. Und der soll in ein sauberes Kino kommen. Die Putzfrau kam zwar regelmäßig in der letzten Zeit, aber trotzdem staubte das Team drinnen alles ab und wischte richtig durch.

Kartenvorverkauf läuft

Der Kartenvorverkauf für das Open Air vom 20. bis 28. August läuft. „Besonders die alten Filme ‚Blues Brothers‘ und ‚Grease‘ sind sehr gefragt“, konnte Marcus Müller berichten. Für das Kabarett mit Lizzy Aumeier dürften aber noch ein paar mehr Karten über die Theke gehen. Ihr Programm „Wie jetzt?!“ wird Open Air zu sehensein und ist etwas ganz Besonderes. Sie stand schon gemeinsam mit Lisa Fitz und Sissy Perlinger auf der Bühne. Aber auch Solo füllt sie den Abend sehr gut aus. Sie war bereits in Bürstadt zu Gast und die Fans kamen aus der ganzen Umgebung. Karten gibt’s an den bekannten Vorverkaufsstellen und online bei der Filminsel unter www.filminsel-biblis.de/shop21/index.php.

Zum Abschluss des anstrengenden Arbeitseinsatzes grillten die Mitarbeiter zusammen. Salate und Grillgut hatte jeder mitgebracht und das Ausruhen hatten sich alle verdient, denn es war am Nachmittag viel Schweiß geflossen.