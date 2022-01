Großbrand: In Nordheim gehen 2000 Strohballen in Flammen auf

Biblis-Nordheim. 2000 Strohballen sowie landwirtschaftliche Geräte haben am Sonntagmorgen in einer Scheune in Nordheim gebrannt. Die Feuerwehr ist um 5.11 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer alarmiert worden, der die Flammen von weitem an der Nato-Straße in der Nähe des Rheins gesehen hat. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren eintrafen, befand sich die 50 mal 30 Meter große Halle bereits im Vollbrand, teilt die Polizei mit.

Auf dem Dach war eine Photovoltaikanlage installiert. Die

Feuerwehrleute haben die Scheune laut den Beamten kontrolliert abbrennen lassen und das Übergreifen auf ein angrenzendes Silo einer Biogasanlage verhindern können. Der entstandene Sachschaden wird durch die Feuerwehr auf ca. 600.000 bis 700.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Lampertheim, Biblis und

Bürstadt mit den Ortsteilfeuerwehren mit insgesamt 100 Personen. Unterstützt hat zudem das THW aus Lampertheim und Bensheim. Angaben zur Brandursache sind aktuell noch nicht möglich. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt, so die Polizei weiter.

Eine Warnmeldung kam auch über Katwarn im Kreis Bergstraße. Die Bürger in der Umgebung wurden gebeten, wegen des Großbrands Fenster und Türen geschlossen zu halten.