Größter Dauereinsatz seit dem Zweiten Weltkrieg

Biblis. „Zum ersten Mal seit der Gründung 1934 muss eine Doppel-Versammlung stattfinden, da im Vorjahr keine Mitgliederversammlung möglich war“, sagte Hans-Michael Platz, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Biblis. In kleiner Runde kamen die Mitglieder zusammen, Wahlen standen keine an, Ehrungen werden persönlich überreicht.

„Bis Ende 2019 war auch unsere Welt noch in Ordnung“, erinnerte sich Platz. Dann kam Corona. Am 13. März 2020 habe Norbert Södler, Präsident des hessischen DRK-Landesverbandes, den Krisenfall festgestellt. Seither stemmen die DRK-Einheiten in Hessen und den übrigen Bundesländern den größten Dauereinsatz seit dem Zweiten Weltkrieg. Zugleich schränken gesetzliche und verbandsinterne Vorgaben die Arbeit der Ehrenamtlichen ein: Aus- und Fortbildungen sowie Dienstabende und Gruppenstunden mussten auf ein Minimum reduziert oder abgesagt werden, wie auch der Spiele-Nachmittag für Senioren.

„Unser Modestübchen ist seit März 2020 geschlossen, steht jedoch bei Notfällen zur Verfügung“, berichtete Platz. Die Blutspende gibt es weiterhin, aber in der Riedhalle und nicht mehr im DRK-Zentrum – und nur nach Voranmeldung. 452 Spendenwillige kamen 2019 vorbei, 2020 waren es 469 Spender. Zudem wurde die Kleidersammlung durchgeführt: 2019 kamen 12 270 Kilogramm und 2020 dann 13 000 Kilogramm zusammen. Auch Erste-Hilfe-Kurse gab es.

„Die Veränderungen zeigen sich bei den geleisteten ehrenamtlichen Dienststunden. Die Zahl der Gesamtstunden aller Gruppen lag 2019 noch bei 5195 Stunden und ging 2020 zurück auf 2560“, erklärte Platz. Freudig erinnerte er daran, dass im September 2020 der neue Krankentransportwagen offiziell in Betrieb genommen werden konnte – auch dank zahlreicher Spenden. Das alte Fahrzeug wird gerade zu einem Gerätewagen umgebaut.

Michael Wetzel berichtete, dass die Sanitätsbereitschaft aus 17 Aktiven besteht. Diese waren 2019 gut 1429 Stunden und 2020 dann 1072 Stunden ehrenamtlich im Einsatz. Fanden 2019 noch 18 Sanitätswachdienste für Sport- und Kulturveranstaltungen statt, waren es 2020 vier Dienste. Die Ehrenamtlichen absolvierten Fortbildungen und passten ihren Dienstabend online an. „Im Juli wurden wir zu einem Verpflegungs- und Betreuungseinsatz bei einem Brand in Nordheim alarmiert“, erzählte Wetzel. Eine weitere Alarmierung fand für Corona-Testungen im Kreis Bergstraße statt. „Mit drei Einsatzkräften unterstützten wir bei den Abstrichen für PCR-Testungen in einem Seniorenheim im Odenwald.“

Im Jahr 2020 waren Ehrenamtliche bei der Grippe-Impfstraße des Kreisverbandes tätig, die Bibliser stellten mit fünf Helfern den größten Teil des Teams.

Dem Jugendrotkreuz gehören 31 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. „2019 leisteten wir 1024 Stunden, pandemiebedingt 2020 nur noch 301 Stunden“, erzählte Leiterin Jessica Wetzel. 2019 konnte sich das JRK etwa mit Kinderschminken an verschiedenen Veranstaltungen beteiligen und organisierte mit der Jugendfeuerwehr einen Ferienspieltag.

2019 fand der JRK-Kreiswettbewerb in der Schule in den Weschnitzauen statt, dort gewannen die Bambini. 2020 gab es einen Kurzfilm-Wettbewerb, den gewann die Bibliser Jugendgruppe. „Mit Unterstützung der vierten Klassen der Steinerwald-Schule malten die Kinder Regenbogenbilder für die Senioren im Haus Paulus“, sagte Jessica Wetzel.

Für die Wohlfahrts- und Sozialarbeit sprach Leiterin Adelheid Schultheiß. Insgesamt wurden 2019 auf unterschiedlichen Verbandsebenen 1774 Stunden geleistet, 2020 waren es 970 Stunden. Derzeit sind elf Mitglieder aktiv. 2019 gehörten zu den Hauptaufgaben das Modestübchen (2019: 255 Stunden, 2020: 77 Stunden) sowie die Verpflegung bei Blutspendeterminen, zur Kleidersammlung oder Ferienspielen. Im Juli 2020 wurden 80 Feuerwehrkräfte bei einem Scheunenbrand mit Essen und Getränken versorgt. Nach Wohnungsbränden wurden in beiden Jahren Betroffene mit Bekleidung und Hygieneartikeln ausgestattet.

Masken genäht

Die Herausforderungen 2020 lagen für die Sozialarbeit im Nähen von Alltagsmasken. Nach dem Hilferuf aus einem Seniorenheim nähten drei Ehrenamtliche in rund 521 Stunden rund 700 Alltagsmasken – davon an einem Wochenende rund 130 für die Gemeinde Biblis. Weitere Auftraggeber waren Schulen, Firmen und Privatpersonen.