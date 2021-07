Granate am Bibliser Kreisel gesprengt

Biblis. Bei Baggerarbeiten in der Feldgemarkung östlich des neuen Kreisels in Biblis an der B 44 wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr eine Flakgranate aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Aufgrund des Zustands entschloss sich der sofort verständigte Kampfmittelräumdienst zu einer kontrollierten Sprengung der 50 Zentimeter langen und 17 Kilogramm schweren Granate vor Ort.

Nachdem diese Entscheidung gefallen war, wurde die Bibliser Feuerwehr gegen 20.30 Uhr alarmiert, um gemeinsam mit einer Funkstreife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Die Feuerwehr holte sich noch Unterstützung aus Wattenheim und Nordheim und war mit acht Fahrzeugen vor Ort. Sie hatten die Aufgabe, die Einsatzstelle auszuleuchten und die Straßen rund um den Kreisel weiträumig abzusperren. Die Sprengung erfolgte dann gegen 22.40 Uhr. Eine Gefährdung der Einwohner von Biblis habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, teilte die Polizei mit. Nach der Sprengung konnten die Straßen wieder frei gegeben werden. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz gegen 23.30 Uhr. pol/kur