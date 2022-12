Gottesdienste an Festtagen

Biblis. Die evangelische Gemeinde in Biblis und Nordheim lädt über die Weihnachtstage zu verschiedenen Gottesdiensten ein. In Biblis beginnt die Kinderweihnachtskirche mit Krippenspiel in der Kirche an Heiligabend, 24. Dezember, um 15 Uhr. Vor der Kirche feiert Pfarrer Hans-Jürgen Basteck den Gottesdienst um 17 Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 25. Dezember, hält Pfarrer Arne Polzer um 11 Uhr den Gottesdienst.

Heiligabend in Nordheim

In Nordheim feiert Pfarrer Arne Polzer an Heiligabend um 15 Uhr einen Gottesdienst im Pfarrhof mit Sängerin Kirsten Kreider. Am ersten Feiertag hält Pfarrer Polzer um 9.45 Uhr den Gottesdienst, den der Flötenkreis mitgestaltet. Ebenso ist am zweiten Feiertag um 9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Polzer.

In den Weihnachtsferien findet kein Konfirmandenunterricht statt. Der Bibelkreis macht ebenfalls Pause. Alle weiteren Gruppen treffen sich nach Absprache. red