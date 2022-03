Biblis. Die KAB Biblis freut sich sehr, wieder eine Veranstaltung anbieten zu können. Am Samstag, 19. März, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis feiert die KAB den traditionellen Gottesdienst zu Ehren des Schutzheiligen der KAB. Der Gottesdienst zum Josefstag wird von KAB-Präses Pfarrer Reichert zelebriert. Die Gestaltung der Feier übernimmt die KAB.

Als Schutzpatron der Arbeiter hat der gelernte Zimmermann Josef für die KAB eine besondere Tradition und Bedeutung. „Wir freuen uns auf viele Besucher, die diese Tradition erhalten wollen“, heißt es in der Mitteilung. Während des Gottesdienstes müssen die vorgeschriebenen Abstands- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Medizinische Masken oder FFP2-Masken als Mund- und Nasenschutz müssen während des gesamten Gottesdienstes getragen werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 84 Personen beschränkt. Anmeldungen sollten spätestens bis um 18 Uhr am Vorabend des Gottesdienstes unter der Nummer 0176/72 86 28 78 erfolgen. Mitzubringen ist der Impf- oder Genesenen-Nachweis. Ungeimpfte Personen benötigen einen aktuellen negativen Test eines Testzentrums. Das gemütliche Beisammensein mit einem Imbiss und dem Josefsbier muss erneut entfallen. red

