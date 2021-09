Glocke ruft zur Führung

Nordheim. Trotz Corona öffnet der Verein für Heimatgeschichte Nordheim am Sonntag, 19. September, von 10 bis 12 Uhr den Fährhausturm und das Burg-Stein Museum. Dort ist noch einmal die Eiszeittiersammlung zu sehen. Am Einlass ist ein Nachweis der Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) mit Personalausweis vorzuzeigen. Pünktlich um 10 Uhr ruft die Fährmannsglocke zur Führung im hessenweit einmaligen Turm mit seiner Ausstellung zur Rheinschifffahrt.

Der Fährhausturm öffnet am Sonntag wieder für Besucher. © Verein

Ausblick auf den Rhein genießen

Der Rhein ist von der Quelle in der Schweiz bis zu seiner Mündung in die Nordsee gut 1230 Kilometer lang. Davon verlaufen fast 700 Kilometer in Deutschland. Das Bergsträßer Rheinufer hat knapp 23 Kilometer Länge. Der bekannte Lyriker Carl Zuckmayer aus Nackenheim hat einmal gesagt: „An einem Strom geboren zu werden, im Bannkreis eines großen Flusses aufzuwachsen, ist ein besonderes Geschenk.“

Ähnlich empfinden es die Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte: Der Rhein sei jeden Tag anders. Mal fließe er schnell, mal langsam, mal sind seine Wellen stark gekräuselt, mal glatt – je nach Wasserstand und Wind. Wer sich auf ein Leben am Rhein einlasse, kenne auch seine beruhigende und genussvolle Seite. Diese schätzten immer mehr Besucher als Ausgleich zum Alltagsstress. Dabei biete der Fährhausturm einen besonderen Ausblick auf den Rhein. Zu finden ist er am Rheindamm in Nordheim, Außerhalb 6, nahe der Rheingaststätte Fährhaus, früher Fauti. Der Eintritt ist frei. red