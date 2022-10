Glanzner: Das ist ein Schlag ins Gesicht

Biblis/Einhausen. „Das ist ein Schlag ins Gesicht und keine gute Werbung für die interkommunale Zusammenarbeit“, kommentiert der Einhäuser Bürgermeister Helmut Glanzner auf Nachfrage der Redaktion den Rückzieher aus Biblis beim geplanten Neubau eines Weschnitzstegs als Ersatz für die Heldenbrücke. Obwohl die aktuelle Brücke auf Bibliser Gemarkung steht, habe die Einhäuser Gemeindevertretung Bereitschaft signalisiert, sich zur Hälfte an den Kosten zu beteiligen.

Jetzt werde er mit dem Regierungspräsidium Kontakt aufnehmen, um Alternativen zur bisherigen Planung prüfen. Klar sei, dass Einhausen keinesfalls eine Brücke an der gleichen Stelle, also auf Bibliser Gemarkung, alleine bezahlen werde. Überlegt werden muss laut Glanzner nun, wo ein anderer Standort – näher an Einhausen– sinnvoll und realisierbar ist.

Um Biblis ganz außen vor zu lassen, müsste ein Bauwerk jedoch weit nach Osten versetzt werden. Denn die Gemarkungsgrenze verläuft von der jetzigen Heldenbrücke Richtung Einhausen rund einen Kilometer innerhalb des Flüsschens. Eine Brücke würde dort also von Einhausen auf der Südseite nach Biblis auf der Nordseite führen. kel