Geschichte lebendig erzählt

Nordheim. Langweilige Geschichte? Nicht in Nordheim. Denn dort sorgen die engagierten Ehrenamtlichen des Vereins für Heimatgeschichte Nordheim dafür, dass historische Begebenheiten entdeckt, erhalten und vor allem erlebbar gemacht werden. So zogen sich die Heimatfreunde historische Gewänder über und begaben sich mit einer dritten Klasse aus der Grundschule auf einen geschichtlichen Rundgang durch Nordheim.

Los ging es im Museum des Vereins, wo die Kinder ihre ersten kleinen und großen Entdeckungen an den Vitrinen und Ausstellungsstücken machten. Nicht jeder war schon mal im Burg-Stein-Museum im Alten Rathaus. Sie durften sich sogar Stellen des Gebäudes anschauen, zu denen sonst nicht mal erwachsene Besucher Zutritt haben – etwa den Speicher. Weiter ging es zum Alten Pfarrhaus und auf den Nordheimer Friedhof, wo es einiges zu berichten gab – aus dem Munde von „Menschen von damals“. Hierfür hatten sich Vereinsvorsitzender Günter Mössinger mit Gisela Gibtner und Ursula Diaz in historische Gewänder gekleidet. Für die Kinder ein toller Anblick, der die Erzählungen lebhafter werden lässt. „1794 sucht Nordheim eine Typhusepidemie heim, bei der 65 Menschen starben“, erläutert Gibtner. Sogar ein Leichenhäuschen für Ertrunkene aus dem Jahr 1901/02 gibt es auf dem Friedhof. Bei den Soldatengräbern hörten die Schüler, dass der Rheinübergang einst sehr umkämpft war, und Soldaten aus allen Teilen Deutschlands hier zu Tode kamen. Die Kinder konnten sich an die Kreuze stellen und nachfragen, woher der gefallene Soldat einst stammte. Denn dies haben die Heimatforscher herausgefunden und in einem Sammelblatt dargestellt.

Im Amtsmannsgarten trafen die Schüler auf Ursula Diaz, die sie als Amtsmanns Settche begrüßte und in Ich-Form von ihrem Leben erzählte. Weitere Stationen folgten, wie das alte katholische Schulhaus von 1711 und die Erläuterung der Fachwerkkünste, bei denen Balken etwa den „Wilden Mann“ darstellen. Die Kinder erlebten echte Geschichtsstunden und konnten später daheim und im Unterricht noch einiges von diesem besonderen historischen Rundgang durch Nordheim erzählen. str