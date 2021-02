Biblis. Die Bibliser CDU wird nach der Kommunalwahl am 14. März mit einigen neuen Leuten im Parlament vertreten sein. Der 35-jährige Parteivorsitzende Konstantin Großmann tritt als Spitzenkandidat an und will nach einer Pause von einigen Jahren in die Gemeindevertretung zurückkehren. Er hat ein junges Team zusammengestellt, aber langjährige Leistungsträger mit an Bord.

Auf dem zweiten Listenplatz ist der 65-jährige Herbert Ritzert, der seit 20 Jahren Erster Beigeordneter der Gemeinde Biblis ist. Und auch Liselotte Blume-Denise (53 Jahre) auf Platz fünf und Dagmar Ochsenschläger (52) auf Platz sieben arbeiten seit vielen Jahren für die örtliche CDU in den politischen Gremien. Die langjährige Gemeindevertreterin und frühere Parteivorsitzende Johanna Iovine (60) bewirbt sich auf Platz 16 für eine weitere Legislaturperiode.

Allerdings scheiden mit der Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Rita Schramm, dem Fraktionsvorsitzenden Hans Michael Platz und dem Bauausschussvorsitzenden Dirk Müller Mandatsträger aus, die über viele Jahre die parlamentarische Arbeit der CDU prägten.

„Wir wollen stärkste Kraft bleiben“, gibt Großmann als Wahlziel aus. Erreichen will er das mit den bewährten Mitstreitern und „jungen Menschen, die Ideen haben und Verantwortung übernehmen wollen“. Und die nicht nur Biblis, sondern auch die Ortsteile repräsentieren. Genau das machen der 32-jährige Christopher Wetzel aus Nordheim und der 33 Jahre alte Ruven Kronauer aus Wattenheim, die auf der Liste Platz drei und vier haben.

Ein Flyer mit der Vorstellung der CDU-Kandidaten für Gemeindevertretung und Ortsbeiräte sei bereits an die örtlichen Haushalte verteilt worden, berichtet Konstantin Großmann. Ansonsten versucht die Partei in Zeiten von Corona, über ihre Homepage die Bürger zu erreichen. „Wir machen regelmäßig auf Youtube Podcasts zu unseren Themen.“ Diese bewerben die Christdemokraten auf Facebook und Instagram. Bei ihrem Wahlprogramm orientieren sie sich an den bereits vorgestellten Ergebnissen ihrer Bürgerbefragung. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass es einen großen Bedarf an bezahlbaren Mietwohnungen gibt.

Wohnen und Bauen: Grundsätzlich vertritt Großmann die Meinung, dass bei der Entwicklung von Neubaugebieten die Gemeinde die dafür notwendigen Grundstücke kauft und dann selbst die Bauplätze vermarktet. „Es sollte kein Investor zwischengeschaltet sein“, sagt der 35-Jährige und verweist auf das Helfrichsgärtel III. Bei dessen Vermarktung durch die Lampertheimer Firma MKM BauProjekte GmbH entstanden enorme Probleme, mit deren Lösung Verwaltung und Politik gerade beschäftigt sind. „Doch bei Mietwohnungen geht es nicht ohne Investor“, sagt Großmann. Diese Aufgabe könne die Gemeinde nicht allein stemmen. Deshalb habe die CDU schon vor dem Wahlkampf nach Interessenten gesucht, die Projekte für günstigen Wohnraum vorlegen können. Für das ehemalige Friedhofserweiterungsgelände an der Goethestraße habe sich unter anderem ein Investor gemeldet, der auf dem 8000 Quadratmeter großen Gelände, das im Besitz der Gemeinde ist, 110 Wohnungen mit einer Größe von 60 bis 100 Quadratmetern bauen will. Schallgedämmt, wegen der Nähe zur Bahnlinie, mit Photovoltaikanlage für den eigenen Strombedarf und Tiefgarage, Grünanlage, schnellem Internet, Homeoffice-Räumlichkeiten und einem Mietpreis zwischen acht bis zehn Euro pro Quadratmeter. „Das ist ein Vorschlag, die Entscheidung liegt bei der Gemeindevertretung.“ Den Kontakt zu einem Investor habe die CDU auch in einem weiteren Fall geknüpft – mit Erfolg. Dabei sei es um ein Privatgelände „Am Großen Weichweg“ gegangen, das zwischenzeitlich an den Investor verkauft worden sei. Laut Großmann sollen dort mehr als 100 Wohnungen entstehen, aber auch Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Eine Kita sei dort ebenfalls möglich. Und vielleicht eine Krippe in der Goethestraße, denkt Großmann an den Zuzug von Familien.

Digitalisierung: „Das Internet ist bei uns zu langsam“, sagt Großmann. Deshalb habe er mithilfe des Digitalministeriums und der regionalen Breitbandberatungsstelle nach Firmen gesucht, die Glasfaser verlegen, und sich auch die entsprechenden Referenzen angeschaut. Dabei fand er einen Anbieter, der für 300 bis 500 Euro pro Anschluss und einem zusätzlichen monatlichen Betrag schnelles Internet ermöglichen könnte. Allerdings müsse zunächst vorab abgefragt werden, ob mindestens 40 Prozent der Bevölkerung mitmachen.

Freizeit, Sport und Familie: „Bei der Bürgerbefragung kam als Rückmeldung, dass es zu wenig Angebote für Kinder und Jugendliche gibt“, berichtet der Spitzenkandidat. Ein neuer Skatepark an der Pfaffenauhalle sowie ein Ninja-Parcours möglicherweise beim Spielplatz an der B 44 sollen das vorhandene Angebot ergänzen. „Im Haushalt ist Geld eingestellt, außerdem haben sich schon potenzielle Sponsoren gemeldet.“