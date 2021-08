Gemeinnützigkeit steht noch aus

Biblis. Der DFC unner uns kann derzeit noch keine Spendenbescheinigungen ausstellen. Darauf weißt der Verein ausdrücklich hin. Bei der Jahreshauptversammlung wurde zwar die dafür nötige Satzungsänderung beschlossen (wir berichteten). Diese muss nun allerdings erst noch dem Finanzamt, das die Gemeinnützigkeit erteilt, vorgelegt und dann rechtskräftig vollzogen werden. Das wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Der Verein lässt sich dadurch aber nicht in seinen Aktivitäten bremsen. Für den 19. November ist die „Köllsche Nacht“ geplant, wenn die Corona-Pandemie dies zulässt. Der Verein hofft außerdem darauf, in der Kampagne 120201/22 auch wieder eine Sitzung abhalten zu können. red

