Gemeindesee bleibt gesperrt

Biblis. Eine Woche, nachdem im Gemeindesee der Stadt eine Blaualgenart entdeckt wurde, liegt das zweite Untersuchungsergebnis vor. „Die zweite Probe hat ergeben, dass die Konzentration nicht so hoch ist, wie wir das zunächst befürchtet hatten“, sagte Bürgermeister Volker Scheib auf Anfrage. Da es sich um die hochgiftige Burgunderblutalge handelt, sei es aber zu früh für eine Entwarnung. So bleibe der See zunächst abgesperrt, wie Scheib betonte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über das weitere Vorgehen wolle sich die Stadt mit Experten des Kreises und des Landes austauschen. Blaualgen können bei Menschen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautausschläge auslösen. Wenn Vierbeiner das von Blaualgen verunreinigte Wasser schlucken, drohen schwere gesundheitliche Folgen. Spaziergänger hatten am vergangenen Wochenende eine braune Flüssigkeit im Uferbereich des Gewässers entdeckt und die Behörden informiert. wol

Die Bibliser Feuerwehr entnimmt Wasserproben. © FFW Biblis