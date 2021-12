Gemeinde plant ein Impfzentrum

Biblis. Bei einem Vor-Ort-Termin mit Hessen Mobil letzte Woche hat sich gezeigt, dass die Gemeinde jetzt selbst Schilder in Auftrag geben kann, um den Fahrern der Lastwagen den Weg zu den Firmen im Gewerbegebiet zu erleichtern. „Die werden vorerst für ein halbes Jahr stehenbleiben. Damit ist uns schon geholfen, um die vielen falsch fahrenden Laster richtig zu lenken“, sagte Bürgermeister Volker Scheib.

Für Mädchen und Jungen in den Kitas der Gemeinde wird es von kommender Woche an Lolli-Corona-Tests geben, teilte der Rathauschef zudem mit. Neben Corona-Impfangeboten in Biblis, wie etwa am gestrigen Sonntag, will die Gemeinde mit einer ortsansässigen Firma ein Testzentrum sowie ein Impfzentrum einrichten. Entsprechende Verhandlungen würden geführt.

Stelle im Bauamt vakant

Am 13. Januar trifft sich die AG Finanzen. Bei diesen Termin sollte eigentlich der Ortsbeirat in Wattenheim zu Zuge kommen. Der wird aber so früh im Jahr nicht berufen. Helen Hulbert, bisher Mitarbeiterin in der Bauverwaltung, wird ihre Anstellung aufgeben und war am Mittwoch zum letzten Mal bei der Sitzung. Scheib bedankte sich bei ihr: „Ich habe viel von Ihnen gelernt, und wir von der Verwaltung haben Sie ins Herz geschlossen.“ Er wünschte ihr alles Gute für den weiteren Lebensweg. Auch Konstantin Großmann, Vorsteher der Gemeindevertretung, verabschiedete sich mit einem großen Dankeschön der Parlamentarier und einem Blumenstrauß. „Wir waren begeistert von dir und haben immer alle Fragen beantwortet bekommen. Alles Gute und viel Erfolg“, gab er ihr mit.

Auch für Birgit Wolf vom Hauptamt hatte er einen Blumenstrauß mitgebracht und bedankte sich für das Schreiben des Protokolls. Zum Schluss der Sitzung wandte er sich an die Gemeindevertreter, die auch in diesem Jahr coronabedingt auf den sonst üblichen Umtrunk nach der letzten Sitzung im Dezember verzichten mussten.

Großmann bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement und bedauerte, dass sich viele Lokalpolitiker außerhalb der „politischen Bühne“ persönlich noch gar nicht kennen. Der Umtrunk sei immer eine gute Gelegenheit gewesen, miteinander auch über Privates ins Gespräch zu kommen. „Der zentrale Punkt ist, dass unsere Bürger, unsere Familien und unsere Nachbarn sich in der Gemeinde wohlfühlen sollen. Wir sollten solidarisch und fair miteinander umgehen und uns für andere einsetzen“, lautete sein Appell.

Er bedauerte, dass es der Bürgermeister mit den Parlamentariern nicht immer einfach habe, und bedankte sich bei der Verwaltung. Bürgermeister Scheib merkte an, dass durch den Weggang von Helen Hulbert die Stelle im Bauamt erstmal vakant ist. Bis Ersatz gefunden sei, würden wahrscheinlich nicht alle Anfragen aus den Ausschüssen zeitnah beantwortet können.