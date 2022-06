Gemeinde Biblis sucht Personal

Biblis. Die Gemeinde Biblis sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n neue/-n Ortsgerichtsvorsteher/-in und eine/-n Stellvertretenden Ortsgerichtsvorsteher/-in.

Die Ortsgerichte in Hessen sind zuständig für die öffentliche Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften, für die Erteilung von Sterbefallsanzeigen an das Amtsgericht, für Nachlasssicherungen und für Schätzungen von Immobilien und Grundstücken. Sie müssen ihren Wohnsitz in Biblis haben und werden von der Gemeindevertretung für eine Amtszeit von zehn Jahren gewählt und vom Direktor des Amtsgerichts Lampertheim ernannt. Sie sind ehrenamtlich tätig und dem Amtsgericht Lampertheim unterstellt.

Die Schiedsämter haben die Aufgabe, zwischen streitenden Parteien im Straf- oder Zivilrecht zu schlichten. Die Schiedspersonen führen Vergleiche herbei. Beispiele für ihre Tätigkeit sind zum Beispiel nachbarschaftsrechtliche Streitigkeiten.

Die Schiedsperson muss ihren Wohnsitz innerhalb von Biblis haben und soll bei Beginn der Amtsperiode mindestens 30 und höchstens 75 Jahre alt sein. Sie ist ehrenamtlich tätig und wird von der Gemeindevertretung für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt.

Personen, die sich für die Positionen interessieren, können sich bis Montag, 20. Juni, unter der Rufnummer 06245/28-22 oder 06245/28-54 oder per Email an bgm@biblis.eu melden. red