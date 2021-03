  Gemeinde Biblis stellt ihren "Impfminister" vor

Biblis. „Meinen Impfminister“, nennt Bürgermeister Volker Scheib seinen Mitarbeiter Stefan Hoffmann. Seit Mitte Februar ist er im Rathaus für die Bürger als Ansprechpartner zum Thema Corona-Schutzimpfung bekannt. Der Service werde gut angenommen und gelobt. „Der Mann hat mir geholfen“ oder „Ich bin froh, dass ich hier jemanden zum Nachfragen habe“, heiße es oft.

AdUnit urban-intext1

„Hier sieht man, wie wichtig Engagement und Empathie sind“, sagt Scheib. Dabei sei Hoffmann direkt ins „kalte Wasser geworfen“ worden, so Scheib. Denn er sollte als neuer Kollege im Bürgerbüro nur zuarbeiten. Doch aufgrund einer Erkrankung wurde er selbst zum lokalen Ansprechpartner. Fragen gebe es etliche. „Die Leute wollen wissen, ob sie sich impfen lassen können oder sogar müssen, wie sie ihren Termin erhalten und wer das bezahlt“, erzählt Hoffmann. Zum Teil habe es verzweifelte Anrufe gegeben, weil sich ältere Bürger nicht registrieren konnten. Übers Internet klappe es bei den meisten nicht alleine, teils sei auch die zentrale Nummer 116 117 nicht erreichbar. „Wir haben noch eine weitere Nummer, über die es dann oftmals zeitnah und einfacher funktioniert“, sagt Hoffmann.

Die Bürger interessiere auch, welchen Impfstoff sie erhalten und ob sie ihn auswählen können. Ein großes Thema ist laut Scheib auch die Frage, wer die Kosten fürs Taxi zum Impfzentrum trägt. Das müsse mit der Krankenkasse abgeklärt werden, wenn eine ärztliche Verordnung zur Krankenbeförderung vorliege. Falls diese ablehnt, springe das Land Hessen nur unter bestimmten Kriterien ein. Die Fahrt müsse zuerst privat gezahlt und könne später abgerechnet werden. Häufig sei dann doch ein Familienmitglied gefahren. „Wir haben auch überlegt, einen eigenen Fahrdienst von der Gemeinde anzubieten, konnten dies aber aus hygienischen und logistischen Gründen nicht anbieten“, erklärt Scheib.

Die nächste Herausforderung für Hoffmann war die Organisation des mobilen Impfzentrums für über 80-Jährige in der Riedhalle. Hierfür kontaktierte er um die 550 Personen, von denen sich 110 in Biblis impfen ließen. Die Riedhalle musste entsprechend eingerichtet werden. „Jetzt rufen viele bei mir an und möchten wissen, wo sie einen kostenlosen Corona-Schnelltest durchführen können“, sagt Hoffmann. Hierfür sei er in Gesprächen mit den örtlichen Apotheken. „Die Liebig Apotheke in Biblis führt diese Test durch, doch die Testwilligen sollen sich vorher anmelden.“ Die Gemeinde sei auch bereit, Apotheken oder Ärzte hierbei zu unterstützten. So stellte die Gemeinde laut Scheib etwa eine Holzhütte vor der Praxis von Dr. Panagiotis Porikis für seine PCR-Tests auf. „Aber wir können nur reagieren, wenn wir gefragt werden, wir betreiben diese Testung ja nicht selbst“, sagt Scheib.

AdUnit urban-intext2

Ängste vor der Impfung hat Hoffmann bisher wenig wahrgenommen, selbst nach dem Stopp von AstraZeneca. „Hierzu kamen kaum Anrufe, aktuell fragen die meisten nach, wann es mit dem Impfen über die Hausärzte losgeht. Doch hierzu habe ich noch keine konkreten Termininformationen erhalten“, erzählt Stefan Hoffman.