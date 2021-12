Gelber Sack geht aus

Biblis. Bei der Verteilung von Gelben Säcken kommt es zu Engpässen. Deshalb wird ab sofort nur noch eine Rolle ausgegeben, um damit die Restbestände möglichst lange zu erhalten. Das teilt die ZAKB Energie und Dienstleistungs GmbH der Gemeinde Biblis mit. Materialmangel und Logistikprobleme hätten zu Lieferproblemen geführt.

Die für die Gelben Säcke benötigten Kunststoffsorten stünden nicht ausreichend zur Verfügung. Dies gelte für die Lieferungen aus Europa und China. Komplette Produktionslinien der Hersteller in Italien und Polen stünden still. Für Importe aus Asien fehlten Transport-Kapazitäten und Verpackungen. Es sei davon auszugehen, dass sich die Lage ab Ende Januar wieder normalisiere, heißt es in der Mitteilung der ZAKB. Wer keine Gelben Säcke mehr habe, werde darum gebeten, die Verpackungsabfälle in beliebigen durchsichtigen Beuteln zur Abfuhr bereitzustellen. red