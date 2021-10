Gefährliche Bakterien im Wasser

Biblis. Im Gemeindesee der Stadt ist eine giftige Blaualgenart entdeckt worden. Das hat Bürgermeister Volker Scheib auf Anfrage bestätigt. „Wir nehmen das ernst und haben das Gewässer abgesperrt“, fügte er hinzu. Blaualgen können bei Menschen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautausschläge auslösen. Die Absperrung soll den Angaben zufolge auch dazu dienen, Hundehalter vom in den kommenden Tagen vom Gemeindesee fernzuhalten. Schlucken Vierbeiner das von Blaualgen verunreinigte Wasser, drohen schwere gesundheitliche Folgen.

Spaziergänger hatten am Wochenende eine braune Flüssigkeit im Uferbereich des Gewässers entdeckt und die Polizei informiert. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte die Flüssigkeit zwar nicht entfernen. Aber die Einsatzkräfte entnahmen eine Probe der Flüssigkeit, die in einem Fachlabor analysiert wurde, wie die Wehr weiter mitteilte. Bei der Untersuchung dieser Wasserprobe sei eine Art von Blaualgen festgestellt werden, wie der Rathauschef betonte.

Zweite Probe wird untersucht

Die Bibliser Feuerwehr entnimmt Wasserproben. © FFW Biblis

Gleichwohl seien noch Fragen zur Konzentration offen. So sei unklar, wie tief die braune Flüssigkeit in den See absinken und so Fische oder andere Lebewesen schädigen könnte. Aus diesem Grund sei eine weitere Probe entnommen worden. „Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende der Woche das Ergebnis der Analyse und damit weitere Informationen haben“, sagte Scheib weiterhin.

Bereits im vergangenen Jahr sei eine Untersuchung veranlasst worden, da die Bakterien zwar generell in Gewässern vorkommen, ihre Konzentration jedoch bei warmem Wetter häufig stark ansteigt. Um die Entwicklung im See in Griff zu bekommen ist für 2022 eine ganzjährige Untersuchung des Gewässers geplant, sagte der Bürgermeister. Danach werde man entscheiden, welche weiteren Schritte anstehen. wol

