Geänderte Öffnungszeiten

Biblis. Zwischen Weihnachten und Neujahr gelten in Biblis andere Öffnungszeiten im Rathaus, Bürgerbüro, Bauhof und in den Kindertagesstätten.

Das Rathaus, das Bürgerbüro und der Bauhof in Biblis bleiben am Dienstag, 27. Dezember, sowie am Freitag, 30. Dezember, geschlossen. In dringenden Fällen ist das Bürgerbüro aber am 28. und 29. Dezember nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 06245/28-880 sowie buergerbuero@biblis.eu zu erreichen.

Die Sprechstunde des Ortsgerichts Biblis am Mittwoch, den 28. Dezember entfällt. In dringenden Angelegenheiten ist der Bauhof unter der Telefonnummer 0172/716 63 35 zu erreichen. Der Wertstoffhof Biblis ist am 24. und 31. Dezember geschlossen.

Die Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Biblis bleibt vom 22. Dezember bis 31. Dezember und die Kindertagesstätte „Glückskäfer“ im Ortsteil Wattenheim vom 23. bis 31. Dezember geschlossen. red