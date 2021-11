FVB geht mit Sieg in Pause

Biblis. Am letzten Spieltag des Jahr in der A-Liga hat der FV Biblis sein Spiel beim SV Lindenfels mit 3:2 (0:1) gewonnen und geht damit als Tabellenzweiter in die knapp viermonatige Winterpause.

„Ein Remis wäre das gerechtere Ergebnis gewesen. Am Ende waren die Bibliser aber etwas cleverer“, ärgerte sich Armin Wörle vom Lindenfelser Spielausschuss über das verpasste Unentschieden. Beim FVB freute sich Spielertrainer Torsten Schnitzer dagegen über den Auswärtserfolg: „Spielerisch waren wir zwar besser, aber Lindenfels hat stark gekämpft und war gerade nach den langen Einwürfen immer wieder gefährlich. Unser Sieg ist letztlich verdient, durch das späte Tor aber auch etwas glücklich.“

Julian Prickel hatte den SVL in Führung gebracht (20.). Erst in der zweiten Halbzeit glich Biblis durch einen verwandelten Freistoß von Schnitzer aus (50.). Anschließend sorgte Denny Osswald für die FVB-Führung (70.), kurz darauf traf Alexander Langer zum 2:2 (75.). Kurz vor Schluss erzielte Dennis De Sousa Barba dann doch noch den Bibliser Siegtreffer (87.). rago