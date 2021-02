Biblis. Als der Fahrgastbeirat des Kreises Bergstraße im Jahr 2017 gegründet wurde, war für den Bibliser Peter Karb klar, dass er in diesem Gremium mitwirken möchte. Er bewarb sich und wurde berufen. Karb ist stellvertretender Sprecher dieses Beirats, der Bindeglied ist zwischen den Fahrgästen, dem Kreis Bergstraße und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Ideen, Kundenwünsche und Verbesserungsvorschläge einzubringen, das hat sich Peter Karb zur Aufgabe gemacht. So informierte er in Biblis und den Ortsteilen im Jahr 2019 die Bürger, dass sie bei der Weiterschreibung des Nahverkehrsplans ein Wörtchen mitreden können. Karb hatte von einer Nordheimerin erfahren, dass die 2015 eingestellte Busverbindung zwischen Biblis und Worms besonders die Ortsteile betreffe. Karb griff das Thema auf und warb um Unterstützung in der Bevölkerung und Kommunalpolitik, um im neuen Nahverkehrsplan eine Direktverbindung möglich zu machen. Dies ist gelungen. Wie berichtet, fährt der Bus zwischen Montag und Freitag fünfmal täglich von Biblis nach Worms und wieder zurück. Bürgermeister Volker Scheib dankte Peter Karb bei der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, dass er mitgeholfen habe, die Buslinie 642 wiederzubeleben. ps