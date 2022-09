Ein wunderschöner Pfarrgarten wartet auf helfende Hände. So steht es in einer Projektbeschreibung für den Freiwilligentag am Samstag, 17. September. Im Internet sind unter „wir-schaffen-was.de“ alle fünf Projekte für Biblis aufgeführt. Dazu gehört der Pfarrgarten in Wattenheim. Wer zwischen 9 und 12 Uhr mithelfen möchte, kann sich anmelden. Ansprechpartner ist Walter Lauseker, 06245/75 32

...