FSG vergisst Belohnung

Biblis. Das war eine deutliche Leistungssteigerung in allen Mannschaftsteilen: Gegen die ambitionierte HSG Fürth/Krumbach unterlagen die Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim zwar, aber das 22:23 (11:13) ist durchaus als Achtungserfolg zu werten. „Schade, dass es nicht zu einem Unentschieden gereicht hat. Ich denke, das wäre gerecht gewesen“, meinte FSG-Trainer Tobias Führer nach der Partie. Sein Gegenüber, Fürths Coach Martin Guthier sprach auch von einem überaus glücklichen Sieg seiner Mannschaft.

Von Beginn an entwickelte sich eine enge Partie mit wechselnden Führungen. Die Odenwälderinnen erwischten den besseren Start, lagen 5:3 (9.) und 9:6 (19.) vorn. Dafür waren die Bibliserinnen dann direkt nach dem Seitenwechsel am Drücker, glichen den 11:13-Halbzeit-Rückstand schnell aus und legten sogar ein 14:12 (34.) vor. Bis zum 20:21 war die FSG im Vorteil, Fürth/Krumbach glich aber meist schon im Gegenzug aus.

Nach dem 20:20 nahm Tobias Führer eine Auszeit (54.) und stellte seine Mannschaft noch einmal neu ein. Doch zunächst blieb Fürth am Drücker und ging durch den dritten Treffer in Serie mit 21:20 in Führung (56.) nach einem Doppelschlag von Lisa Götz zum 22:21 (58.) war die FSG wieder im Vorteil. „Da hatten wir die Gelegenheit, den Sack zu zumachen“, so Führer. Doch es kam anders: Die Odenwälderinnen egalisierten und trafen 30 Sekunden vor dem Ende in Überzahl – Kerstin Bonifer hatte eine Zeitstrafe erhalten – zum 23:22-Sieg.

„Das war ganz ärgerlich. Am Ende haben uns die Zeitstrafen das Genick gebrochen“, bilanzierte Führer. Dabei meinte er nicht nur die direkten Gegentore, die daraus resultierten, sondern auch die Substanz, die das Spielen in Unterzahl gekostet hat. „Und leider haben wir in den letzten zehn Minuten im Angriff nicht mehr so gute Lösungen gefunden“, so der FSG-Coach, den auch über eine eigene Aktion wurmte: „Wir hatten beim Unentschieden 90 Sekunden den Ball. Da war es ärgerlich, dass wir keine Grüne Karte mehr legen konnten, ich die Auszeiten schon aufgebracht hatte. Hier wäre es noch einmal nötig gewesen“, haderte Führer.

Unterm Strich stand aber trotz der Niederlage eine Leistung, die um Klassen besser war, als die eine Woche zuvor bei der 12:15-Niederlage in Heppenheim. „Auf dieses Spiel können wir aufbauen. Wir haben gegen einen starken Gegner sehr gut mitgehalten“, so der Bibliser Trainer, der vor allem mit seiner Torhüterin Lea Milius sehr zufrieden war: „Sie hat heute eine sehr gute Leistung abgeliefert. Die beste, seit Beginn der Vorbereitung“, fand der Coach und richtete seinen Blick gleich wieder nach vorn: Nächsten Sonntag kommt die HSG Langen in die Pfaffenau-Halle und damit eine Mannschaft, die erst ein Spiel absolviert hat und dieses mit 19:28 gegen den SV Erbach verlor. Zeit für die Bibliserinnen, ihre ersten Punkte einzufahren. Mit einer ähnlichen Leistung wie gegen die HSG Fürth/Krumbach, die mit 4:0 Punkten einen glänzenden Start erwischt hat, sollte das für die Ried-Handballerinnen machbar sein.

FSG Biblis/Gernsheim: Lea Lindner, Lea Milius – Liboria Romano (4), Saskia Laudenbach (3), Miriam Schmitzer (3), Lisa-Maria Argentino (1), Birte Seelinger, Katja Hensler (3), Denise Nathmann, Kerstin Bonifer (1), Lisa Götz (7/4). me