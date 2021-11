FSG empfängt HSG Fürth

Biblis. Vor ihrem ersten Heimspiel wissen die Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim noch überhaupt nicht, wo sie stehen. Die 12:15-Auftaktniederlage gegen den HC VfL Heppenheim gab keinen Aufschluss, schließlich zeigten sich die Ried-Handballerinnen vor allem in der Chancenverwertung äußerst nachlässig. Spielerisch waren sie indes nicht weit weg von den Gastgeberinnen. „Kämpferisch war das vor allem auch in der zweiten Hälfte richtig gut“, blickt FSG-Spielerin Liboria Romano zurück. „Daran müssen wir jetzt anknüpfen“, fordert sie vor dem Heimspiel am Samstag in der Pfaffenau-Halle gegen die HSG Fürth/Krumbach.

Punkte für den Klassenerhalt

Die Odenwälderinnen kommen mit der Empfehlung eines 29:28-Erfolgs gegen Dornheim ins Ried und ihr neuer Trainer Martin Guthier will auch gleich nachlegen, warnt aber vor den Bibliserinnen: „Sie sind bekannt für eine sehr starke Deckung, was ja auch das Resultat vom ersten Spieltag unterstreicht.“ Und Guthier hat auch Respekt vor FSG-Coach Tobias Führer: „Das ist ein hervorragender Trainer und ihm wird sicherlich auch etwas gegen uns einfallen. Aber wir fahren natürlich nach Biblis, um zu gewinnen“, so Guthier.

Die Bibliserinnen können gegen Fürth auf ihre aktuelle Bestbesetzung zurückgreifen und wollen Wiedergutmachung für die Heppenheim-Niederlage betreiben, um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln. „Nur darum geht es für uns in dieser Runde“, betont Führer. „Wir schauen von Spiel zu Spiel, bereiten uns bestmöglich vor und wenn sich die Gelegenheit bietet, müssen wir punkten. Je früher und je öfter desto besser.“ me