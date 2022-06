Fronleichnamsprozession in Biblis

Biblis. Mit einer festlichen Fronleichnamsprozession hat die katholische Pfarrgruppe in Biblis das Hochfest des Leibes und Blutes Christi begangen. Das Hochamt wurde in St. Bartholomäus gefeiert. Im Anschluss fand die Prozession statt, bei der die Monstranz mit der Hostie gut sichtbar für alle Zuschauer an der Spitze des Zuges getragen wurde. Mit dabei waren auch alle Kommunionkinder aus der Pfarrgruppe, die sich für den Anlass noch einmal besonders festlich angezogen hatten. Die Prozession zog außerdem vorbei an den blumengeschmückten Altären an der Grundschule in der Viktoriastraße, in der Kurve bei der ehemaligen Schleckerfiliale in der Darmstädter Straße sowie ein Stück weiter im Hof bei Familie Brandstätter. Der Abschluss fand am dann Altar in der Kirche St. Bartholomäus statt. red

